Informations pratiques

Surgères

Festival des écritures Tivoli place de l’Europe

Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du festival des écritures, rencontrez les maisons d’éditions indépendantes autour de table ronde et de rencontres avec des auteurs.

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Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

As part of the %E9critures festival, meet independent publishers at roundtable discussions and author meet-and-greets.

L’événement Festival des écritures Tivoli place de l’Europe Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin