Festival des écritures Tivoli place de l’Europe Surgères
samedi 17 octobre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival des écritures Tivoli place de l’Europe
Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre du festival des écritures, rencontrez les maisons d’éditions indépendantes autour de table ronde et de rencontres avec des auteurs.
.
Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the %E9critures festival, meet independent publishers at roundtable discussions and author meet-and-greets.
L’événement Festival des écritures Tivoli place de l’Europe Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- Les vendredis musicaux Toby Drake Le Café Français Surgères 11 septembre 2026
- Athlé Forme Tour Patrimoine Rue du Lavoir Surgères 12 septembre 2026
- Rentrée Théâtre cours d’essai Crédit Agricole Surgères 12 septembre 2026
- Les Remp’Arts Surgères 12 septembre 2026
- Rassemblement de véhicules anciens Surgères 14 septembre 2026