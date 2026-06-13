Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École mardi 14 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Apéro-Concert

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rejoignez-nous au Village du Festival (accès libre) pour un apéro-concert.

Buvette et restauration local sur place dès 18H.

A 18H30 Venez découvrir les Landes

A 19H30 Découvrez l’Arménie.

Offre snack + menu du Sud Ouest

Salade (salade verte, tomate, oignons, gésiers, pommes de terre)

Gâteau basque (Miche aux Moines)

Réservation conseillée TU 13€ .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Apéro-Concert

L’événement Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre