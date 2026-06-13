Festival des enfants du monde Apéro-Concert Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Apéro-Concert Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Apéro-Concert
Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Rejoignez-nous au Village du Festival (accès libre) pour un apéro-concert.
Buvette et restauration local sur place dès 18H.
A 18H30 découvrez le Népal
A 19H15 Découvrez Taïwan !
offre snack + menu taiwanais
SAN BEI JI (poulet aux 3 trésors) accompagné de légumes et de riz
FENG LI SU (gâteau taiwanais à l’ananas) et Bubble tea au lait .
Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr
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English : Festival des enfants du monde Apéro-Concert
L’événement Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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