Festival des enfants du monde Concert Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Concert

Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A partir de 21H Concert Yarol Poupaud

Avec son énergie communicative et son jeu de guitare unique, Yarol Poupaud propose un univers où se croisent rock, funk, soul et influences venues d’ailleurs. Ancien membre fondateur de FFF et fidèle compagnon de scène de Johnny Hallyday, il livre un concert intense, libre et généreux. Une performance vibrante portée par un musicien incontournable de la scène française. .

Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English :

L’événement Festival des enfants du monde Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre