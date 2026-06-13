Festival des enfants du monde Concert Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Concert Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Concert
Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A partir de 21H Concert Yarol Poupaud
Avec son énergie communicative et son jeu de guitare unique, Yarol Poupaud propose un univers où se croisent rock, funk, soul et influences venues d’ailleurs. Ancien membre fondateur de FFF et fidèle compagnon de scène de Johnny Hallyday, il livre un concert intense, libre et généreux. Une performance vibrante portée par un musicien incontournable de la scène française. .
Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr
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L’événement Festival des enfants du monde Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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