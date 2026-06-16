Festival des enfants du monde Gala de Clôture Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Gala de Clôture

Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le bouquet final du Festival des Enfants du Monde !

Ne manquez pas le Grand Gala de Clôture dans la Cour Saragosse. Un spectacle chorégraphié et mis en scène en partenariat avec l’école de danse K’Danse.

Avec tous les groupes invités Arménie, Le Ghana, Les Landes, Népal, Poitou et Taiwan .

Rue Garran de Balzan Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Gala de Clôture

L’événement Festival des enfants du monde Gala de Clôture Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Haut Val De Sèvre