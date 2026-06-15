Festival des enfants du monde Lectures Raconte moi un pays Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Lectures Raconte moi un pays Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Lectures Raconte moi un pays
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Lectures Raconte moi un pays (parcours journée Etats-Unis).
Après la lecture de contes et légendes américaines, les bibliothécaires vous emmènent à la rencontre des enfants du festival. Goûter partagé avec la Compagnie American Dance Arts Collective.
Sur inscription auprès de la médiathèque, pour tout public. .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Festival des enfants du monde Lectures Raconte moi un pays
L’événement Festival des enfants du monde Lectures Raconte moi un pays Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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