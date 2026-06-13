Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Parc Hélène Guyonnet

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Laissez vous transporter par le spectacle Mosaïque du Monde .

En découvrant les Aventuriers du Trad’, les Landes et l’Arménie.

Un spectacle à ne pas manquer en accès libre.
Parc Hélène Guyonnet   .

Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02  contact@rife.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

L’événement Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)