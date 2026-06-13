Festival des enfants du monde Soirée, Animation musicale et feu d’artifice du 14 juillet Saint-Maixent-l’École mardi 14 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Soirée, Animation musicale et feu d’artifice du 14 juillet

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A 20H30 (Cour Saragosse) Spectacle avec les groupes des Aventuriers du Trad’, des États-Unis, Du Népal, Arménie, et des Landes.

A 21H (Place Denfert) Animation musicale par la DJ Mes Petites Musiques

A 23H Grand feu d’artifice pour illuminer votre soirée du 14 juillet.

Entrée libre et gratuite pour tous. Venez nombreux faire la fête. .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Soirée, Animation musicale et feu d’artifice du 14 juillet

L’événement Festival des enfants du monde Soirée, Animation musicale et feu d’artifice du 14 juillet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre