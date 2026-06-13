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Festival des enfants du monde Stages de danses Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Stages de danses Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Stages de danses Saint-Maixent-l’École mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue Martyrs de la Libération

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Stages de danses

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Un groupe d’enfants présent au festival vous propose de découvrir leurs danses traditionnelles.

Accès libre sur réservation auprès de la médiathèque

Pour tout public.   .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75  mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Festival des enfants du monde Stages de danses

L’événement Festival des enfants du monde Stages de danses Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre

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