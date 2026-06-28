Festival des Essentiels 2026 Place Henri Fresnay Paris

Le Festival des Essentiels est un événement culturel ouvert à toutes et à tous, à la fois familial,intergénérationnel, mixte, multiculturel, itinérant et entièrement gratuit.

Il se tient du 1er au 9 août 2025, à Montreuil et Gennevilliers ainsi qu’aux Portes de Paris, et s’adresse à un public large et diversifié. À cette occasion, une programmation artistique exigeante et accessible est proposée au cœur des quartiers, avec pour ambition de favoriser la rencontre entre les publics et les œuvres.

Des artistes venus de toute la France, soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur travail et la richesse de leurs univers, viennent à la rencontre des habitants et habitantes pour faire vivre une expérience culturelle singulière, festive et inclusive.

Nous débuterons ce festival le Samedi 1er août à la Place du 14 juillet (Cité de l’Espoir) à Montreuil:

De 15h à 19h, profitez de nos nombreux stands et animations en continu : un atelier de création graphique avec SUn.C pour réaliser collectivement la grande banderole du Festival des Essentiels, les jeux et la bibliothèque en plein air de La Rue Râle , ainsi qu’un stand de sensibilisation à l’environnement tenu par une association du quartier.

À 15h30, la Compagnie Retouramont s’empare des murs de la cité avec « Environnement Vertical », une magnifique performance où la grâce de deux danseuses transforme l’architecture en lieu de spectacle.

À 16h, découvrez « L’étoffe de nos rêves » de la compagnie AFAG, un conte musical plein d’action, de guitares, de flûtes et de trompettes destiné aux enfants pour leur donner envie d’inventer leurs propres histoires.

De 16h30 à 18h30, la Compagnie Retouramont revient pour « Hisse émoi », une expérience unique où petits et grands découvrent leur cité vue d’en haut, hissés par leurs propres voisins et amis.

À 17h, place à la danse avec le spectacle Hip hop de la compagnie Jeanne Chassin , suivi à 17h30 d’un atelier pour vous initier vous-même à la danse Hip Hop.

Et pour clôturer cette belle première journée, à 18h, le groupe algéro-québécois Labess montera sur scène pour vous faire vibrer au rythme de la rumba, du flamenco et de la musique chaâbi, offrant une voie musicale singulière au-delà des frontières.

Le programme du Dimanche 2 août au Jardin de la Gare de Charonne (Porte de Montreuil) dans le 20e, de 16h à 19h:

À 16h, « La Bad’J parade » lancera les festivités avec un spectacle musical déambulant spécialement conçu pour les enfants.

À 16h30, François Godard et l’Inquiétant Suspendu vous proposent « Rosa 1973 », un moment fort qui conte en musique la création des communautés Emmaüs face à la crise sociale montante.

Et pour finir l’après-midi en dansant, à 17h30, Solorkestar viendra réchauffer l’ambiance avec les musiques des Balkans.

Pour le Mardi 4 août dans le 12e, au niveau de l’Avenue Lamoricière (Porte de Vincennes)de 16h à 18h:

Nous aurons le plaisir de retrouver le spectacle « L’étoffe de Nos rêves » de la Compagnie AFAG, ainsi que la pièce « La Tosca » interprétée par la compagnie Lune dans les Yeux.

Ensuite, pour le Mercredi 5 août au Jardin Binet (Porte de Montmartre) dans le 18e, de 15h à 19h:

De 15h à 19h, retrouvez l’atelier de La Rue Râle avec ses jeux et ses livres pour les enfants.

À 15h, la compagnie AFAG présentera « L’Etoffe de nos rêves », une réflexion poétique et interactive sur la manière de rendre les contes plus justes (à partir de 5 ans).

À 16h, place au mouvement avec la Compagnie Sanke, qui vous proposera un spectacle mêlant danse et acrobaties par des artistes venus d’Amérique latine et d’Afrique occidentale.

À 17h, la Compagnie La Lune dans les Yeux vous présentera sa superbe adaptation théâtrale de « La Tosca », le célèbre opéra de Puccini.

Et à 18h30, pour conclure en beauté, le groupe Trab Teräpy (portée par les musiques hybridées de Said de Sidi Watcho) viendra mêler joyeusement raï, électro et rap.

Le Jeudi 6 août, le festival fera escale à Gennevilliers Plateau Chateaubriand et esplanade Saad Abssi :

De 15h à 19h, l’espace public s’animera avec nos ateliers en continu. Les enfants et les familles pourront profiter des jeux d’extérieur en bois et d’une petite bibliothèque extérieure, tout en participant à des sensibilisations à l’environnement.

Ce sera aussi l’occasion unique de participer à un atelier circassien de découverte et d’initiation aux pratiques acrobatiques aux côtés des artistes de la Compagnie Sanke.

À 15h30, la Compagnie AFAG ouvrira les festivités avec « L’étoffe de nos rêves », un conte interactif rythmé, plein d’action et de musique, spécialement conçu dès 7 ans pour donner aux enfants toutes les clés pour inventer leurs propres histoires.

À 16h30, place à la déambulation clownesque et familiale de La Bad’J avec son spectacle « La Paix ! ». Une parade joyeuse et en mouvement qui s’empare de la rue pour faire rire et peut-être même réfléchir tout le quartier.

À 17h, préparez-vous pour un voyage spectaculaire avec la Compagnie Sanke. Leur performance vibrante et chaleureuse mêle la danse à des acrobaties de haut vol, portée par l’énergie fantastique d’artistes venus d’Amérique latine et d’Afrique occidentale pour rassembler toutes les générations.

Et pour finir cette journée en beauté, à 18h, Träb Terapy montera sur scène. Saïd (Sidi Wacho) s’emparera des micros avec un mix survolté et festif mêlant raï, électro et rap, idéal pour amener de bonnes ondes et faire vibrer tout le quartier !

Le Samedi 8 août, nous serons de retour dans le 20e au Square Séverine (Porte de Bagnolet) de 16h à 19h :

De 16h à 18h, profitez d’un espace bibliothèque et ludothèque en plein air.

À 16h, place à la déambulation clownesque et familiale de La Bad’J avec son spectacle « La Paix ! ». Une parade joyeuse et en mouvement qui s’empare de la rue pour faire rire et peut-être même réfléchir tout le quartier.

À 17h, installez-vous pour le récital au piano de Soraya Verdier qui fera vibrer le square avec son programme « Soraya fait son cinéma ».

À 17h30, la Compagnie Sanke proposera son show mêlant danse et acrobaties africaines et sud-américaines.

À 18h, le festival se clôturera sur place avec l’opéra de Puccini « La Tosca », magnifiquement adapté par la Compagnie La Lune dans les Yeux.

Et nous clôturerons ce festival le Dimanche 9 août dans le 12e, à la Place Henri Fresnay (Métro Gare de Lyon)de 16h à 18h:

À 16h, venez écouter un grand récital de piano reprenant les plus belles musiques de films « Soraya fait son cinéma » par Soraya Verdier.

À 17h, pour le grand final, la Compagnie La Lune dans les Yeux jouera une toute dernière fois son adaptation théâtrale et lyrique de « La Tosca ».

Allez visiter notre site internet pour plus d’information

Site web officiel du Festival des Essentiels

Instagram du Festival des Essentiels

Du 1er au 9 août 2025, de Montreuil, à Porte Montmartre, à Porte de Bagnolet, à Porte de Montreuil, à Porte de Vincennes mais aussi Gennevilliers… familles, jeunes, pas jeunes du tout, femmes, hommes et enfants découvriront des spectacles et pourront s’initier à de nouvelles disciplines artistiques.

Du samedi 01 août 2026 au dimanche 09 août 2026 :

Le dimanche 09 août 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 08 août 2026

de 16h00 à 19h00

Le jeudi 06 août 2026

de 15h00 à 19h00

Le mercredi 05 août 2026

de 15h00 à 19h00

Le mardi 04 août 2026

de 16h00 à 18h00

Le dimanche 02 août 2026

de 16h00 à 19h00

Le samedi 01 août 2026

de 15h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T19:30:00+02:00;2026-08-02T16:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-04T16:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T15:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T16:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00

Place Henri Fresnay Place Henri Fresnay 75012 Paris

https://festivaldesessentiels.org +33758294661 https://www.facebook.com/festivaldesessentiels/ https://www.facebook.com/festivaldesessentiels/



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