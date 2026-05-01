FESTIVAL DES FAMILLES 2026 Tergnier
FESTIVAL DES FAMILLES 2026 Tergnier samedi 30 mai 2026.
Tergnier
FESTIVAL DES FAMILLES 2026
133 Avenue Jean Jaurès Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Ville de Tergnier vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 pour une journée festive, conviviale et pleine de découvertes à l’occasion du Festival des Familles !
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour de la famille et de la parentalité
– jeux et stands ludiques
– spectacles vivants
– expositions
-temps d’échanges
-rencontres avec des professionnels et partenaires
-animations pour toute la famille
Organisé avec les associations, les partenaires locaux et les habitants investis dans le projet, cet événement est ouvert à toutes et tous et a pour objectif de partager un moment chaleureux, culturel et informatif autour de la vie de famille.
Rendez-vous le samedi 30 mai 2026
Téléchargez le programme
https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/
La Ville de Tergnier vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 pour une journée festive, conviviale et pleine de découvertes à l’occasion du Festival des Familles !
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour de la famille et de la parentalité
– jeux et stands ludiques
– spectacles vivants
– expositions
-temps d’échanges
-rencontres avec des professionnels et partenaires
-animations pour toute la famille
Organisé avec les associations, les partenaires locaux et les habitants investis dans le projet, cet événement est ouvert à toutes et tous et a pour objectif de partager un moment chaleureux, culturel et informatif autour de la vie de famille.
Rendez-vous le samedi 30 mai 2026
Téléchargez le programme
https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/ .
133 Avenue Jean Jaurès Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 27 11
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English :
The Town of Tergnier invites you to join us on Saturday, May 30, 2026 for a festive, convivial day full of discoveries at the Festival des Familles!
Throughout the day, young and old alike will be able to enjoy a wide range of family and parenting activities:
– fun games and stands
– live shows
– exhibitions
-discussion forums
-meetings with professionals and partners
-entertainment for the whole family
Organized in conjunction with associations, local partners and local residents involved in the project, this event is open to all, with the aim of sharing a warm, cultural and informative moment around family life.
See you on Saturday, May 30, 2026
Download the program
https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/
L’événement FESTIVAL DES FAMILLES 2026 Tergnier a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard
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