FESTIVAL DES FAMILLES 2026 Tergnier

Tergnier

FESTIVAL DES FAMILLES 2026

133 Avenue Jean Jaurès Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Ville de Tergnier vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 pour une journée festive, conviviale et pleine de découvertes à l’occasion du Festival des Familles !

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour de la famille et de la parentalité

– jeux et stands ludiques

– spectacles vivants

– expositions

-temps d’échanges

-rencontres avec des professionnels et partenaires

-animations pour toute la famille

Organisé avec les associations, les partenaires locaux et les habitants investis dans le projet, cet événement est ouvert à toutes et tous et a pour objectif de partager un moment chaleureux, culturel et informatif autour de la vie de famille.

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026

Téléchargez le programme

https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/

La Ville de Tergnier vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 pour une journée festive, conviviale et pleine de découvertes à l’occasion du Festival des Familles !

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour de la famille et de la parentalité

– jeux et stands ludiques

– spectacles vivants

– expositions

-temps d’échanges

-rencontres avec des professionnels et partenaires

-animations pour toute la famille

Organisé avec les associations, les partenaires locaux et les habitants investis dans le projet, cet événement est ouvert à toutes et tous et a pour objectif de partager un moment chaleureux, culturel et informatif autour de la vie de famille.

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026

Téléchargez le programme

https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/ .

133 Avenue Jean Jaurès Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 27 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Town of Tergnier invites you to join us on Saturday, May 30, 2026 for a festive, convivial day full of discoveries at the Festival des Familles!

Throughout the day, young and old alike will be able to enjoy a wide range of family and parenting activities:

– fun games and stands

– live shows

– exhibitions

-discussion forums

-meetings with professionals and partners

-entertainment for the whole family

Organized in conjunction with associations, local partners and local residents involved in the project, this event is open to all, with the aim of sharing a warm, cultural and informative moment around family life.

See you on Saturday, May 30, 2026

Download the program

https://www.ville-tergnier.fr/…/festival-des-familles-3/

L’événement FESTIVAL DES FAMILLES 2026 Tergnier a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard