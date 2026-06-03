Festival des Films Kurdes de Paris Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Festival des Films Kurdes de Paris

Le Festival des Films Kurdes de Paris (FFKP) a le plaisir de vous retrouver du 29 juin au 1er juillet 2026, au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, pour sa cinquième édition. Durant ce festival, la diversité des films kurdes, courts et longs métrages, documentaires, animations et fictions feront écho aux représentations personnelles et collectives des cinéastes kurdes.

Cérémonie d’ouverture le 29 juin à 19h

Projection de long-métrage “My Oncle Jens” de Brwa Vahabpour, suivie d’un débat avec le réalisateur.

Synopsis:

Akam, jeune professeur de littérature, mène une vie confortable à Oslo jusqu’au jour où son oncle éloigné, originaire de la partie iranienne du Kurdistan, débarque à l’improviste. Malgré l’exiguïté de l’appartement qu’il partage avec des amis, Akam se sent dans l’obligation de l’héberger quelques jours. Mais les jours passent, et l’oncle, qui ne parle pas la langue et s’impose de plus en plus, ne montre aucun signe de vouloir partir. Akam commence à soupçonner que cette visite cache quelque chose, instaurant une tension croissante entre eux et déclenchant des événements imprévus aux conséquences potentiellement graves.

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Le Festival des Films Kurdes de Paris (FFKP) a le plaisir de vous retrouver du 29 juin au 1er juillet 2026, au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, pour sa cinquième édition. Durant ce festival, la diversité des films kurdes, courts et longs métrages, documentaires, animations et fictions feront écho aux représentations personnelles et collectives des cinéastes kurdes.

Du lundi 29 juin 2026 au mercredi 01 juillet 2026 :

payant

plein tarif : 5 €

tarif réduit : 3 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Wallonie-Bruxelles 46 Rue Quincampoix, 75004 Paris

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