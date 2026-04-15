Festival des Insensés Châtillon-Coligny
Festival des Insensés Châtillon-Coligny samedi 11 juillet 2026.
Châtillon-Coligny
Festival des Insensés
26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Festival des Insensés
Festival organisé par l’association Les Insensés. A partir de 14h animations artistiques et culturelles dans les rues de la ville. Le soir banquet géant payant à partir de 19h concerts avec plusieurs groupes. .
26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire laprodlesinsenses@gmail.com
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Festival des Insensés
L’événement Festival des Insensés Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD