Châtillon-Coligny

Festival des Insensés

26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Festival des Insensés

Festival organisé par l’association Les Insensés. A partir de 14h animations artistiques et culturelles dans les rues de la ville. Le soir banquet géant payant à partir de 19h concerts avec plusieurs groupes. .

26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire laprodlesinsenses@gmail.com

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Festival des Insensés

L’événement Festival des Insensés Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD