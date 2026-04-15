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Festival des Insensés Châtillon-Coligny

Festival des Insensés Châtillon-Coligny

Festival des Insensés Châtillon-Coligny samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 26 Rue Jean Jaurès

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Châtillon-Coligny

Festival des Insensés

26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Festival des Insensés
Festival organisé par l’association Les Insensés. A partir de 14h animations artistiques et culturelles dans les rues de la ville. Le soir banquet géant payant à partir de 19h concerts avec plusieurs groupes.   .

26 Rue Jean Jaurès Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire   laprodlesinsenses@gmail.com

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Festival des Insensés

L’événement Festival des Insensés Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD

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