Festival des jardins 2026 Saline royale Arc-et-Senans

Saline royale Grande rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-06-07
fin : 2026-10-18
Pour sa 25ème édition, en famille, découvrez des jardins ludiques et interactifs pensés pour reconnecter les enfants à la nature et développer leurs sens. Une porte d’entrée sur le rêve et l’imaginaire. Bien plus qu’un jardin, une expérience. .
Saline royale Grande rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
