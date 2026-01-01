Festival des jardins 2026 Saline royale Arc-et-Senans

Festival des jardins 2026

Saline royale Grande rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-10-18

Pour sa 25ème édition, en famille, découvrez des jardins ludiques et interactifs pensés pour reconnecter les enfants à la nature et développer leurs sens. Une porte d’entrée sur le rêve et l’imaginaire. Bien plus qu’un jardin, une expérience. .

Saline royale Grande rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

