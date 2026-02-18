Festival des modes alternatives Off Mode 4ème edition MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Festival des modes alternatives Off Mode 4ème edition

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Off Mode est un festival dédié à la mode durable, porté par une association engagée pour une mode plus respectueuse de l’humain et de l’environnement. Pour cette quatrième édition, le festival revient à la MJC Lillebonne avec une programmation riche, mêlant initiatives locales et pratiques alternatives à la fast fashion.

Dès 10h00, le public pourra découvrir des friperies ainsi que des créateurs de mode durable. Une collecte de textiles et chaussures usagés sera assurée par Le Relais de 10h00 à 18h00. De 15h00 à 19h00, des ateliers gratuits de couture et de réparation permettront d’apprendre à coudre, réparer ou ajuster ses vêtements.

Une buvette proposant bières et vins locaux ainsi qu’une petite restauration sera disponible sur place tout au long de la journée.

En soirée, la programmation se poursuivra avec un défilé organisé par les friperies, suivi de DJ sets.

Inscription en ligne.

Prix libre. Gratuité pour les étudiants sur inscription.Tout public

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MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 71 75 85

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English :

Off Mode is a festival dedicated to sustainable fashion, supported by an association committed to fashion that is more respectful of people and the environment. For its fourth edition, the festival returns to the MJC Lillebonne with a rich program combining local initiatives and alternative practices to fast fashion.

Starting at 10:00 a.m., the public will be able to discover thrift shops and sustainable fashion designers. A collection of used textiles and shoes will be organized by Le Relais from 10:00 am to 6:00 pm. From 3:00 pm to 7:00 pm, free sewing and repair workshops will enable visitors to learn how to sew, repair or adjust their clothes.

A refreshment bar offering local beers and wines, as well as light snacks, will be available on site throughout the day.

In the evening, the program continues with a fashion show organized by the thrift shops, followed by DJ sets.

Online registration.

Free admission. Free for students upon registration.

L’événement Festival des modes alternatives Off Mode 4ème edition Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY