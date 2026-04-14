Festival des Orgues en Pays de la Loire Concert Orgue et Chant Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
Festival des Orgues en Pays de la Loire Concert Orgue et Chant Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine dimanche 4 octobre 2026.
Sèvremoine
Festival des Orgues en Pays de la Loire Concert Orgue et Chant
Saint-Macaire-en-Mauges Place Henri Doizy Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
5ème Festival Orgue en Anjou orgue et chant mis à l’honneur avec le duo Vincent Grappy et Géraldine Casey
Dans le cadre du Festival Orgue en Anjou, un concert alliant orgue et chant est proposé le dimanche 4 octobre 2026, de 16h à 17h30, à l’église de Saint-Macaire-en-Mauges (Sèvremoine).
À l’affiche Vincent Grappy à l’orgue et Géraldine Casey au chant
Organisé par l’association Orgue et Musique à Sèvremoine, ce concert met à l’honneur l’orgue à tuyaux de l’église de Saint-Macaire-en-Mauges, dans un dialogue musical avec la voix.
Les concerts associant orgue et voix offrent une expérience immersive, où la richesse harmonique de l’orgue accompagne et sublime le chant. Dans le cadre du festival, ces rendez-vous participent à la valorisation du patrimoine organistique angevin, reconnu pour la qualité et la diversité de ses instruments.
Eglise de Saint Macaire en Mauges
Participation libre aux frais .
Saint-Macaire-en-Mauges Place Henri Doizy Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@orguesaintmacaire.org
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English :
5th Festival Orgue en Anjou: organ and song in the spotlight with the duo Vincent Grappy and Géraldine Casey
L’événement Festival des Orgues en Pays de la Loire Concert Orgue et Chant Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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