Festival Des Réparations #4 Mairie du 11e arrondissement PARIS

Les 5 et 6 juin, la place de la Mairie du 11ᵉ arrondissement accueillera la 4ᵉ édition du Festival des Réparations, organisé par UAMEP – Collectif des autres modes.

À la croisée de la Journée mondiale de l’Environnement et de la Nuit Blanche, le Festival invite habitants, créateurs, artisans et acteurs du territoire à réparer, transformer et créer à partir du textile.

Pendant deux jours, la place devient un atelier à ciel ouvert, où l’on apprend à raccommoder, broder, transformer ou détourner les vêtements, mais aussi à comprendre les enjeux environnementaux du textile.

Au programme : ateliers de réparation textile, créations collectives, performances artistiques, vêtements-manifestes, œuvres textiles, démonstrations de savoir-faire, jeux et quiz pour apprendre autrement.

Venez apprendre à raccommoder, broder, transformer ou détourner des vêtements dans une ambiance joyeuse et festive !

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

samedi

de 12h00 à 18h30

vendredi

de 12h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

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