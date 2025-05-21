Arbois

Festival des solidarités

Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-11-13

Comme chaque année en novembre, retrouvez un programme riche de rencontres, animations, repas partagés, concerts et spectacles pour promouvoir un monde plus solidaire.

Le FestiSol, c’est avant tout une invitation à

mieux comprendre les enjeux qui nous entourent,

défendre les droits humains,

découvrir notre capacité à agir, ensemble, pour un avenir plus juste.

Ces moments conviviaux et engagés permettront de mettre en lumière l’investissement d’acteurs locaux œuvrant pour une société plus équitable, durable et ouverte sur le monde.

Par la diversité de ses rendez-vous, le FestiSol est une véritable porte d’entrée vers les solidarités, qu’elles soient locales ou internationales et une formidable occasion de vivre la citoyenneté autrement, dans une ambiance festive et inspirante.

Conférences, ateliers, spectacles, soirées, repas partagés, projection de film, débats, lectures, concert … il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tout le monde !

PROGRAMME 2026 EN PREPARATION .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des solidarités

L’événement Festival des solidarités Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA