Festival deux Nuits Parc Bernard Piras Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Festival deux Nuits

Parc Bernard Piras 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-09

Pour la cinquième année consécutive, L’équipée propose deux soirées dédiées au cinéma d’animation, en plein air et en plein été, les 9 & 10 juillet 2026 dans le parc Bernard Piras de Bourg-lès-Valence qui jouxte le Pôle de l’image.

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Parc Bernard Piras 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 48 67 contact@lequipee.com

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English :

For the fifth year running, L?équipée is offering two evenings dedicated to animated films, in the open air and in the middle of summer, on July 9 & 10, 2026 in the Bernard Piras park in Bourg-lès-Valence, next to the Pôle de l?image.

L’événement Festival deux Nuits Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme