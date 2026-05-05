Soirée spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque à côté de la médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Soirée spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque à côté de la médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence mardi 7 juillet 2026.
Bourg-lès-Valence
Soirée spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque
à côté de la médiathèque La Passerelle Sous le cèdre square de lecture Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
En passant par la jonglerie pour parodier des situations quotidiennes, De l’exploit et du risque explique de façon claire et ludique quelques travers de notre société.
Un mélange d’humour, d’improvisation et de jonglerie de haut vol.
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à côté de la médiathèque La Passerelle Sous le cèdre square de lecture Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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English :
Using juggling to parody everyday situations, De l’exploit et du risque clearly and playfully explains some of the shortcomings of our society.
A blend of humor, improvisation and high-flying juggling.
L’événement Soirée spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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