Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Sous le cèdre -square de la lecture Bourg-lès-Valence
Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Sous le cèdre -square de la lecture Bourg-lès-Valence mardi 7 juillet 2026.
Bourg-lès-Valence
Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque
Sous le cèdre -square de la lecture 1 Avenue Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Quand la jonglerie devient miroir de notre quotidien, entre rire, risque et réflexion.
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Sous le cèdre -square de la lecture 1 Avenue Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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English :
When juggling becomes a mirror of our daily lives, between laughter, risk and reflection.
L’événement Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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