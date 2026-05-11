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Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Sous le cèdre -square de la lecture Bourg-lès-Valence

Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Sous le cèdre -square de la lecture Bourg-lès-Valence mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Sous le cèdre -square de la lecture

Adresse : 1 Avenue Jacques Reynaud

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bourg-lès-Valence

Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque

Sous le cèdre -square de la lecture 1 Avenue Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Quand la jonglerie devient miroir de notre quotidien, entre rire, risque et réflexion.
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Sous le cèdre -square de la lecture 1 Avenue Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65  mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

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English :

When juggling becomes a mirror of our daily lives, between laughter, risk and reflection.

L’événement Soirée Spectacle et repas partagé De l’exploit et du risque Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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