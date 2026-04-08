Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents) Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents) Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 3 juillet 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents)
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 20:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Et si vous passiez votre soirée avec une serial-killeuse ? Lolotte a un point commun avec Harry Potter… celui de dormir dans un placard ! Et elle en a un autre la faculté de faire disparaître ses congénères et les boutons sur la figure des garçons.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
What if you spent your evening with a serial-killer? Lolotte has one thing in common with Harry Potter… she sleeps in a cupboard! And she has another: the ability to make other girls and boys’ pimples disappear.
L’événement Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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