Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents) Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents)

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Et si vous passiez votre soirée avec une serial-killeuse ? Lolotte a un point commun avec Harry Potter… celui de dormir dans un placard ! Et elle en a un autre la faculté de faire disparaître ses congénères et les boutons sur la figure des garçons.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

What if you spent your evening with a serial-killer? Lolotte has one thing in common with Harry Potter… she sleeps in a cupboard! And she has another: the ability to make other girls and boys’ pimples disappear.

L’événement Humour Aurélie Preux dans Auto-psy (de petits crimes innocents) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme