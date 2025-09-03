Stage de théâtre (adolescent été) Quai de scène Bourg-lès-Valence

Stage de théâtre (adolescent été)

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08

Un stage immersif de deux jours et demi, spécialement conçus pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Au programme: improvisation, exploration des outils de l’acteur, travail sur scène, créations collectives…

.

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive two-and-a-half-day workshop specially designed for teenagers aged 12 to 17.

On the program: improvisation, exploration of the actor?s tools, stage work, collective creations?

L’événement Stage de théâtre (adolescent été) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-03 par Valence Romans Tourisme