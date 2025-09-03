Stage de théâtre (adolescent été) Quai de scène Bourg-lès-Valence
Stage de théâtre (adolescent été) Quai de scène Bourg-lès-Valence lundi 6 juillet 2026.
Stage de théâtre (adolescent été)
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
2026-07-06 2026-07-08
Un stage immersif de deux jours et demi, spécialement conçus pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Au programme: improvisation, exploration des outils de l’acteur, travail sur scène, créations collectives…
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com
English :
An immersive two-and-a-half-day workshop specially designed for teenagers aged 12 to 17.
On the program: improvisation, exploration of the actor?s tools, stage work, collective creations?
