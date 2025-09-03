Stage de théâtre (enfant été) Quai de scène Bourg-lès-Valence
Stage de théâtre (enfant été) Quai de scène Bourg-lès-Valence mercredi 8 juillet 2026.
Stage de théâtre (enfant été)
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09
Un stage immersif spécialement conçu pour les enfants de 8 à 11 ans.
Improvisation, exploration des outils de l’acteur, travail sur scène, créations collectives…
Les apprentissages se font dans une ambiance ludique, bienveillante et collaborative !
.
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com
English :
An immersive workshop specially designed for children aged 8 to 11.
Improvisation, exploration of the actor?s tools, stage work, collective creations?
Learning takes place in a fun, friendly and collaborative atmosphere!
