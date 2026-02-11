Festival Deux Nuits Rue de Chony Bourg-lès-Valence

Festival Deux Nuits

Rue de Chony La Cartoucherie Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-09

Le Festival invite à se retrouver autour de deux soirées en plein air, dans le parc qui jouxte La Cartoucherie. Projection, concert, visite patrimoniale du site, atelier, fenêtre sur les productions en cours sur le Pôle de l’image Animée…

Rue de Chony La Cartoucherie Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 48 67 contact@lequipee.com

English :

The Festival invites you to enjoy two open-air evenings in the park adjacent to La Cartoucherie. Screening, concert, heritage tour of the site, workshop, window on current productions at the Pôle de l’image Animée…

L’événement Festival Deux Nuits Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-22 par Valence Romans Tourisme