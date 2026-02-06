Festival Deuxième Acte Pédagogies de l’échec Onet-le-Château

Festival Deuxième Acte Pédagogies de l’échec

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Samedi 30 mai 2026 à 17h30, venez assister au troisième et avant dernier spectacle du festival 2ème Acte, Pédagogies de l’échec , une comédie décapante !

De Pierre NOTTE Compagnie ‘’ 1, 2, 3 Comédie ’’ (13)

Une catastrophe a eu lieu Des immeubles flambant neufs, il ne reste rien. Tout s’est effondré, à l’exception, d’un bureau en haut d’une tour au septième étage. Dans celui-ci un cadre et une subalterne ont survécu. Face au gouffre qui les encercle et qui les empêche de trouver une quelconque échappatoire, les deux individus sont contraints de perpétuer ce qui leur semble alors essentiel produire du travail… Se tuer à la tâche ou s’entre-tuer ? 9 .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

English :

Saturday, May 30, 2026 at 5:30pm, come and see the third and penultimate show of the 2nd Act festival, Pédagogies de l’échec , a scathing comedy!

