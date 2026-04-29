Festival DeuxMains ! Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:30 – 19:00

Gratuit : non 2 € Tout public

Une programmation riche pour ce festival qui regroupe 80 structures locales et solidaires pour promouvoir la seconde main.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-



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