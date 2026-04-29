Festival DeuxMains ! Nantes
Festival DeuxMains ! Nantes dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:30 – 19:00
Gratuit : non 2 € Tout public
Une programmation riche pour ce festival qui regroupe 80 structures locales et solidaires pour promouvoir la seconde main.
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-
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