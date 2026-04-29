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Festival DeuxMains ! Nantes

Festival DeuxMains ! Nantes

Festival DeuxMains ! Nantes dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 8 Rue de Saint Domingue

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : 2 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:30 – 19:00
Gratuit : non 2 € Tout public 

Une programmation riche pour ce festival qui regroupe 80 structures locales et solidaires pour promouvoir la seconde main.

Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-


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