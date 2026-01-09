Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Booder Ah… L’école ! de Booder

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Booder Ah… L’école ! de Booder

Après trois années de tournée dans toute la France, 800 représentations et plus de 900 000 spectateurs, le spectacle “Booder is back” s’est clôturé au Dôme de Paris le 8 juin 2024. Suite à ce succès scénique, Booder reprend son cahier et son crayon quatre couleurs pour écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école intitulé “Ah… L’école !”.

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire.

Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Retrouvez Booder avec son nouveau spectacle en tournée.

Tarif 35 € (ce spectacle est obligatoirement vendu avec un autre spectacle sauf Caroline Vigneaux et Erick Baert). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Booder Ah… L’école ! de Booder

L’événement Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Booder Ah… L’école ! de Booder Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne