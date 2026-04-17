FESTIVAL D’HUMOUR, MATHIEU MADÉNIAN À PLEURER DE RIRE Rond-point Carré d’As Agde
FESTIVAL D’HUMOUR, MATHIEU MADÉNIAN À PLEURER DE RIRE Rond-point Carré d’As Agde vendredi 24 avril 2026.
Agde
FESTIVAL D’HUMOUR, MATHIEU MADÉNIAN À PLEURER DE RIRE
Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Spectacle d’humour avec Mathieu Madénian.
Mathieu Madénian nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées l’arrivée tardive de son premier enfant. Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité.
Comment concilier son éducation traditionnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ?
Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?
Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui. Un voyage hilarant et émouvant dans lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel.
Points de vente habituels
Auchan/Carrefour/Cultura/E.Leclerc
www.ticketmaster.fr
Magasin Fnac/ Système U/Intermarché
www.fnac.com/www.francebillet.com
www.billetreduc.com
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Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 50 39 56 vincentribera.arenes@gmail.com
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English : FESTIVAL D’HUMOUR, MATHIEU MADÉNIAN À PLEURER DE RIRE
Comedy show with Mathieu Madénian.
L’événement FESTIVAL D’HUMOUR, MATHIEU MADÉNIAN À PLEURER DE RIRE Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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