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Festival disQutons L’Atelier Dulcie-September Nantes

Festival disQutons L’Atelier Dulcie-September Nantes

Festival disQutons L’Atelier Dulcie-September Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : L'Atelier Dulcie-September

Adresse : Place Dulcie September

Ville : 44036 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 22:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Le Festival disQutons arrive pour une journée festive et engagée autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle ! Au programme : ateliers, conférences, stands, spectacles, animations et espaces d’échange pour tous les publics. Un événement convivial pour apprendre, réfléchir et discuter sans tabou, dans une ambiance bienveillante et inclusive. Retrouvez tout le programme et les informations pratiques sur https://www.disqutons.fr/festival-disqutons/

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036

Festival disQutons


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