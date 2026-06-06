Festival disQutons L’Atelier Dulcie-September Nantes
Festival disQutons L’Atelier Dulcie-September Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 22:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Le Festival disQutons arrive pour une journée festive et engagée autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle ! Au programme : ateliers, conférences, stands, spectacles, animations et espaces d’échange pour tous les publics. Un événement convivial pour apprendre, réfléchir et discuter sans tabou, dans une ambiance bienveillante et inclusive. Retrouvez tout le programme et les informations pratiques sur https://www.disqutons.fr/festival-disqutons/
L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036
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