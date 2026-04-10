FESTI’VAL D’OLT 2026 ALICE Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 ALICE Mont Lozère et Goulet jeudi 14 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 ALICE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Composée de 3 personnes accompagnées d’un synthétiseur bas de gamme et d’une virtuosité limitée, Alice a l’audace d’être chou et de parler du sens de la vie devant tout le monde. Puisant dans nos émotions normales préférées, elle nous aime et nous tue en même temps.
Composée de 3 personnes accompagnées d’un synthétiseur bas de gamme et d’une virtuosité limitée, Alice a l’audace d’être chou et de parler du sens de la vie devant tout le monde. Puisant dans nos émotions normales préférées, elle nous aime et nous tue en même temps.
Alice nous réchauffe l’intérieur et l’extérieur. C’est de la musique de dessous de couverture avec des miettes de gâteaux éventés qui se collent dessus nos peaux.
Distribution Sarah André, Lison Harder, Yvonne Harder Synthétiseur et Chant. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Made up of 3 people accompanied by a low-grade synthesizer and limited virtuosity, Alice has the audacity to be sweet and talk about the meaning of life in front of everyone. Drawing on our favorite normal emotions, she loves us and kills us at the same time.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 ALICE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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