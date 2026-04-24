LOTO Centre culturel Mont Lozère et Goulet
LOTO Centre culturel Mont Lozère et Goulet samedi 4 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
LOTO
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains organise un loto samedi 4 mai à 19h. Venez passer un moment convivial et tenter votre chance pour repartir avec l’un des nombreux lots ou bons d’achats. On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial.
Le Foyer Rural de Bagnols-les-Bains organise un loto samedi 4 mai à 19h. Venez passer un moment convivial et tenter votre chance pour repartir avec l’un des nombreux lots ou bons d’achats. On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial. .
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85
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English :
The Foyer Rural de Bagnols-les-Bains is organizing a bingo on Saturday May 4 at 7pm. Come and spend a convivial moment and try your luck to leave with one of the many prizes or vouchers. We look forward to seeing you there.
L’événement LOTO Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
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