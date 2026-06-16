VEILLÉE FOUR À PAIN #2 CONCERTS DE CHORALE Lozerette Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

VEILLÉE FOUR À PAIN #2 CONCERTS DE CHORALE

Lozerette Four à pain Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La chorale fait son cinéma, ainsi que la chorale d’Allenc et celle des Voix Partagées de Quézac, nous présenteront leurs répertoires respectifs.

Après les concerts, place au repas ! Ramenez un petit plat ou boisson à partager

À travers ces veillées, le Rudeboy Crew invite habitant.e.s, artistes et associations locales à réinvestir un patrimoine de notre vallée les Fours à Pains !

La chorale fait son cinéma, ainsi que la chorale d’Allenc et celle des Voix Partagées de Quézac, nous présenteront leurs répertoires respectifs, entre musique tirée de films, chants militants, canons baroques ou variété française,

Après les concerts, place au repas ! Nous partagerons ensemble un festin cuisiné dans le four à pain de Lozerette, ce qui sera l’occasion de nous (re)rencontrer autour des assiettes !

Alors ramenez une bûche, un petit plat ou boisson à partager et venez avec nous continuer la transformation des Fours à Pains endormis en lieux de vie, de danse, de rire et de musique ! .

Lozerette Four à pain Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

La chorale fait son cinéma, along with the Allenc choir and the Voix Partagées de Quézac choir, will present their respective repertoires.

After the concerts, it’s time for a meal! Bring a dish or drink to share

L’événement VEILLÉE FOUR À PAIN #2 CONCERTS DE CHORALE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere