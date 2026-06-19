JEUDI FRIENDLY ATELIER INITIATION AU CHANT CHORAL Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

JEUDI FRIENDLY ATELIER INITIATION AU CHANT CHORAL

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Deux chants traditionnels classiques du répertoire des chorales seront présentés, dans l’idée de découvrir ce registre, afin de (si vous le souhaitez) vous en emparer lors de la restitution des répertoires des chorales à la veillée Four À Pain.

Cet atelier gratuit et ouvert à tous.te.s aura lieu lors du jeudi Friendly du 2 juillet. Sur réservation.

Deux chants traditionnels classiques du répertoire des chorales seront présentés aux particpant.e.s de l’atelier, dans l’idée de découvrir ce registre, afin de (si vous le souhaitez) vous en emparer lors de la restitution des répertoires des chorales lors de la veillée Four À Pain.

Cet atelier gratuit et ouvert à tous.te.s aura lieu lors du jeudi Friendly du 2 juillet, venez boire un verre et découvrir avec nous les techniques du chant choral !

Sur réservation .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Two classic traditional songs from the choirs? repertoire will be presented, with the idea of discovering this register, so that (if you wish) you can take them on when the choirs? repertoires are performed at the Four À Pain wake.

This free workshop, open to all, will take place on Friendly Thursday, July 2. Reservations required.

L’événement JEUDI FRIENDLY ATELIER INITIATION AU CHANT CHORAL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT Mont Lozere