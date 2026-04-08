FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Après avoir travaillé avec des compagnies de théâtre de rue (KomplexKapharnaüm, Zanka, Touzazimut), de théâtre (Atelier du XIX, Hasard et cie) et de théâtre dansé (Banal Molotov, Incidanse), Gérald Rigaud, comédien, artiste de rue décide de se lancer dans une aventure atypique au service du lien social.

Criée de messages | Place de l’Église | Tout Public | 45 min

Après avoir travaillé avec des compagnies de théâtre de rue (KomplexKapharnaüm, Zanka, Touzazimut), de théâtre (Atelier du XIX, Hasard et cie) et de théâtre dansé (Banal Molotov, Incidanse), Gérald Rigaud, comédien, artiste de rue décide de se lancer dans une aventure atypique au service du lien social.

Inspiré par le roman de Fred Vargas Pars vite et reviens tard , le crieur dépose des boîtes chez les commerçants du quartier et crie ses premiers messages le 1er mai 2004, place de la Croix-Rousse.

Il rencontre tout de suite un succès public et médiatique et des messages qui déroutent, dérangent ou provoquent comme autant d’échantillons de la diversité humaine.

Au delà de ce dispositif, lors d’événements (concerts, salons, festivals, fêtes de village…), le crieur devient Monsieur Loyal, ambianceur et fil conducteur au service du rythme et de la convivialité des moments créés.

La dimension poétique et artistique permet une approche décalée et atypique de la parole publique. La fonction de porte- parole offre un terrain d’action transversal entre les milieux du social et du culturel. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

After working with street theater companies (KomplexKapharnaüm, Zanka, Touzazimut), theater (Atelier du XIX, Hasard et cie) and dance theater (Banal Molotov, Incidanse), Gérald Rigaud, actor and street artist, decided to embark on an atypical adventure in the service of social cohesion.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental