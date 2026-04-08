FESTI’VAL D’OLT 2026 FULU MIZIKI KOLEKTIV Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 FULU MIZIKI KOLEKTIV

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

FULU MIZIKI le son des poubelles en lingala, est une formation née dans le quartier de Ngwaka, véritable labyrinthe de rues dans Kinshasa, capitale de la RDC. Ils se définissent comme une assemblée Eco-Friendly-Afro-Futuristic-Punk arrivant tout droit d’un futur où les humains se sont réconciliés avec la terre et avec eux-mêmes.

FULU MIZIKI le son des poubelles en lingala, est une formation née dans le quartier de Ngwaka, véritable labyrinthe de rues dans Kinshasa, capitale de la RDC. Ils se définissent comme une assemblée Eco-Friendly-Afro-Futuristic-Punk arrivant tout droit d’un futur où les humains se sont réconciliés avec la terre et avec eux-mêmes. Ils produisent une nouvelle musique, qu’ils nomment Twerkanda, une sorte d’afro disco-house post soukous explosive, composée uniquement à partir d’instruments fait de matériaux qu’ils ont eux-mêmes recyclés et assemblés.

Depuis plusieurs années, ses membres passent beaucoup de temps à conceptualiser un orchestre fait à partir d’objets de récupération trouvés dans les poubelles, des instruments sans cesse en mutation, toujours à la recherche de nouvelles sonorités.

La fabrication de leurs propres instruments, costumes de performance et masques est essentielle à leur démarche. Leur son unique supporte un message panafricain de libération artistique, de paix et un regard sévère sur la situation écologique de la République Démocratique du Congo et du monde entier. Pour le collectif tout peut être récupéré et ré-enchanté

Distribution Yenge Wayenge Agler, Bekila Delton Daniel, Ingau Sombola La Roche, Kalunzitasiko Vakanda Le Meilleur, Nkoyi Somunga Padou, Bosele Bokungako Pitschou .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

FULU MIZIKI the sound of garbage in Lingala, is a band born in the Ngwaka district, a veritable labyrinth of streets in Kinshasa, capital of the DRC. They define themselves as an Eco-Friendly-Afro-Futuristic-Punk assembly, arriving straight from a future where humans have reconciled with the earth and with themselves.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 FULU MIZIKI KOLEKTIV Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental