FESTI’VAL D’OLT 2026 LE TIGRE DES PLATANES Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 LE TIGRE DES PLATANES

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

L’apocalypse n’est jamais très loin dans l’univers du Tigre des Platanes. C’est ce qui donne à sa musique ce sentiment de l’urgence d’en découdre, d’un cri qui se fraierait un chemin parmi le bruit des bombes, un îlot d’irréductibles jouisseurs en conversation avec l’inaccessible complexité du monde qu’ils n’ont pas fini d’enguirlander.

L’apocalypse n’est jamais très loin dans l’univers du Tigre des Platanes. C’est ce qui donne à sa musique ce sentiment de l’urgence d’en découdre, d’un cri qui se fraierait un chemin parmi le bruit des bombes, un îlot d’irréductibles jouisseurs en conversation avec l’inaccessible complexité du monde qu’ils n’ont pas fini d’enguirlander.

Avec Rhésus Machin, l’indomptable animal siffle un jazz résolument punk. Si parfois, il le fait avec humour (l’animal est joueur), s’il sait aussi s’adonner aux caresses (l’animal est sentimental), il a d’abord l’âme d’un animal sauvage. La composition, débarrassée de toute règle prédéfinie, mises à part quelques formules mathématiques pas encore résolues, est au service de ses quatre musiciens. Comme les quatre points cardinaux d’une bête qui n’en fait qu’une bouchée, parce que l’animal est féroce, gourmand et vif.

Le répertoire actuel est en grande partie constitué de compositions personnelles et (très) originales de Marc Démereau et de Mathias Imbert. Quelques relectures se glissent dans cet opus, qui rendent hommage à la scène brûlante du jazz libre européen de années 70 tels Misha Mengelberg ou Willem Breuker, ou à des musicien·nes disparu·es récemment comme Julee Cruise et Angelo Badalamenti. Y manque un hommage enregistré à la très regrettée Jamie Branch. En concert sur scène, le groupe évoque

cette grande perte.

Tous ces morceaux ont été créés depuis l’arrivée, en mars 2020, de Nathanaël Renoux au sein du groupe.

Distribution Marc Démereau saxophones Nathanaël Renoux trompette Fabien Duscombs batterie Mathias Imbert contrebasse .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

The apocalypse is never far away in the world of Le Tigre des Platanes. That’s what gives his music its sense of urgency, of a cry that makes its way through the noise of bombs, an island of irreducible pleasure-seekers in conversation with the inaccessible complexity of the world they haven’t finished engulfing.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 LE TIGRE DES PLATANES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental