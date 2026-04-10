FESTI’VAL D’OLT 2026 Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 Mont Lozère et Goulet jeudi 14 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Double vitrage va rendre humide de nos transpirations la toile des chapiteaux et risque fort de faire fuir le peu d’herbe encore intacte sous nos pieds turbulents avides d’en découdre avec la nuit…
INFOS PRATIQUES
Hébergements
⛺ Camping
Durant ces trois jours, l’équipe du festival et la municipalité vous proposent un terrain plat et herbacé sur lequel vous pourrez installer vos tentes ainsi que vos véhicules aménagés, avec des sanitaires mis à disposition. Merci de respecter les consignes qui vous seront indiquées (ça nous facilite la remise en ordre du monde après le Festi’Val !)
Chaque jour, un petit déjeuner et une restauration légère vous sont proposés. Attention ! Le camping est accessible seulement pour les détenteur.ice.s de billets du Festi’Val.
Ouverture du jeudi 14 mai 14h00 au dimanche 1er juin à 15h00.
Hôtels et Gites
D’autres possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez dormir dans un bâtiment avec des murs et un toit à proximité du festival.
L’Office du Tourisme du Bleymard vous propose d’effectuer une réservation directement sur leur site. Vous y trouverez une sélection des gîtes d’étapes et d’hôtels.
Le site de la Mairie de Mont-Lozère et Goulet propose également des adresses de chambres d’hôtes, de gîtes d’étapes et d’hôtels.
ATTENTION, BEAUCOUP DE LOGEMENTS SONT VITE COMPLETS, NE TARDEZ PAS À RÉSERVER !
BAR & RESTAURATION
Comme chaque année, on s’est entouré d’associations amies pour vous aider à vous sustenter pendant le festival ! On en profite pour les remercier chaleureusement !
IMPORTANT aide nous à diminuer notre consommation de plastique, ramène ton gobelet !
Restauration
Site Village
Vous trouverez un stand de restauration en journée dans le village du Bleymard. Une équipe de bénévoles vous proposera une fabuleuse sélection de plats faits-maison.
Vendredi et Samedi à partir de 10h Village du Bleymard
Site Chapiteaux
Dès 20h, retrouvez également un stand restauration à proximité des concerts.
Tous les soirs à partir de 20h
Buvette et Bars
Site Village
Venez vous rafraichir à la buvette du Village ! Boissons fraiches, bières locales et vins de qualité vous feront d’autant plus apprécier les spectacles.
Vendredi et Samedi à partir de 10h
Site Chapiteaux
A partir de 20h, retrouvez sous le Chapiteau Bar deux espaces dédiés à vous rafraichir
– La buvette proposera des boissons fraiches, des bières artisanales, mais aussi une selection de softs plus alléchants les uns que les autres.
– Le Bar à Vin, servira une sélection de vins natures venus directement des meilleurs domaines, pour le plaisir de vos papilles.
CB ACCEPTÉE
N’hésitez pas également à découvrir les commerçants du Bleymard la Boulangerie Pâtisserie Joël Alpiste et ses douceurs sucrées et salées, le Carrefour Express et ses produits locaux ou encore les bistrots La Remise ou Chez Nadine et Mario
Un distributeur de monnaie est à votre disposition au Carrefour Contact du Bleymard.
Cependant, n’hésitez pas à venir avec votre argent pour éviter les pénuries, il est vite débordé !
VENIR AU FESTI’VAL D’OLT
Plan d’accès
Le Festi’val d’Olt se déroule au Bleymard (48190), dans la commune de Mont-Lozère et Goulet au cœur de la Haute Vallée du Lot.
En arrivant au Bleymard, tournez au niveau du Carrefour Contact et passez le pont afin d’accéder au site du Festi’val. Normalement vous ne pourrez pas le rater !
Trouver un covoiturage
N’hésitez pas à partager votre voiture pour venir faire la fête avec nous !
Vous êtes conducteur ou passager ?
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Venir en voiture
Venir en Lozère en voiture est souvent le plus direct !
Voilà un aperçu des temps de trajets depuis les grandes villes
Mende Le Bleymard -> 30 min
Le Puy Le Bleymard -> 1h18
Nîmes- Le Bleymard -> 2h12
Clermont-Ferrand Le Bleymard -> 2h32
Montpellier Le Bleymard -> 2h45
Lyon Le Bleymard -> 3h04
Toulouse Le Bleymard -> 4h
Paris Le Bleymard -> 6h30
Rennes Le Bleymard -> 7h40
Venir en train
La gare de train la plus proche de Le Bleymard se trouve à Bagnols Chadenet (9.7 Kms). L’adresse est La Gare, 48190 Chadenet, France
Autres Gares à proximité de Le Bleymard
Belvezet 11kms
Villefort 29 Kms
La Bastide St-Laurent-les-Bains 27 Kms
Mende 28 Kms
Génolhac 45 Kms
Chamborigaud 52 Kms
Venir en vélo
Pour les plus courageux, venir en vélo est également possible !
En effet, le circuit de la Grande Traversée du Massif Central passe tout près du Bleymard (9km). Plus d’infos sur le site internet de la Grande Traversée .
Venir à pied
Le Bleymard est également sur le trajet du GR70 Chemin de Stevenson !
Au départ du Puy en Velay jusqu’à Alès, le Chemin de Stenvenson attire chaque année des milliers de marcheurs. Le tronçon baptisé Mont-Lozère est particulièrement réputé !
Toutes les infos sur le site de l’Association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Double glazing will make the canvas of the tents damp with our perspiration and is likely to make the little grass that is still intact flee under our turbulent feet, eager to do battle with the night?
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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