FESTI’VAL D’OLT 2026 Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Double vitrage va rendre humide de nos transpirations la toile des chapiteaux et risque fort de faire fuir le peu d’herbe encore intacte sous nos pieds turbulents avides d’en découdre avec la nuit…

INFOS PRATIQUES

Hébergements

⛺ Camping

Durant ces trois jours, l’équipe du festival et la municipalité vous proposent un terrain plat et herbacé sur lequel vous pourrez installer vos tentes ainsi que vos véhicules aménagés, avec des sanitaires mis à disposition. Merci de respecter les consignes qui vous seront indiquées (ça nous facilite la remise en ordre du monde après le Festi’Val !)

Chaque jour, un petit déjeuner et une restauration légère vous sont proposés. Attention ! Le camping est accessible seulement pour les détenteur.ice.s de billets du Festi’Val.

Ouverture du jeudi 14 mai 14h00 au dimanche 1er juin à 15h00.

Hôtels et Gites

D’autres possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez dormir dans un bâtiment avec des murs et un toit à proximité du festival.

L’Office du Tourisme du Bleymard vous propose d’effectuer une réservation directement sur leur site. Vous y trouverez une sélection des gîtes d’étapes et d’hôtels.

Le site de la Mairie de Mont-Lozère et Goulet propose également des adresses de chambres d’hôtes, de gîtes d’étapes et d’hôtels.

ATTENTION, BEAUCOUP DE LOGEMENTS SONT VITE COMPLETS, NE TARDEZ PAS À RÉSERVER !

BAR & RESTAURATION

Comme chaque année, on s’est entouré d’associations amies pour vous aider à vous sustenter pendant le festival ! On en profite pour les remercier chaleureusement !

IMPORTANT aide nous à diminuer notre consommation de plastique, ramène ton gobelet !

Restauration

Site Village

Vous trouverez un stand de restauration en journée dans le village du Bleymard. Une équipe de bénévoles vous proposera une fabuleuse sélection de plats faits-maison.

Vendredi et Samedi à partir de 10h Village du Bleymard

Site Chapiteaux

Dès 20h, retrouvez également un stand restauration à proximité des concerts.

Tous les soirs à partir de 20h

Buvette et Bars

Site Village

Venez vous rafraichir à la buvette du Village ! Boissons fraiches, bières locales et vins de qualité vous feront d’autant plus apprécier les spectacles.

Vendredi et Samedi à partir de 10h

Site Chapiteaux

A partir de 20h, retrouvez sous le Chapiteau Bar deux espaces dédiés à vous rafraichir

– La buvette proposera des boissons fraiches, des bières artisanales, mais aussi une selection de softs plus alléchants les uns que les autres.

– Le Bar à Vin, servira une sélection de vins natures venus directement des meilleurs domaines, pour le plaisir de vos papilles.

CB ACCEPTÉE

N’hésitez pas également à découvrir les commerçants du Bleymard la Boulangerie Pâtisserie Joël Alpiste et ses douceurs sucrées et salées, le Carrefour Express et ses produits locaux ou encore les bistrots La Remise ou Chez Nadine et Mario

Un distributeur de monnaie est à votre disposition au Carrefour Contact du Bleymard.

Cependant, n’hésitez pas à venir avec votre argent pour éviter les pénuries, il est vite débordé !

VENIR AU FESTI’VAL D’OLT

Plan d’accès

Le Festi’val d’Olt se déroule au Bleymard (48190), dans la commune de Mont-Lozère et Goulet au cœur de la Haute Vallée du Lot.

En arrivant au Bleymard, tournez au niveau du Carrefour Contact et passez le pont afin d’accéder au site du Festi’val. Normalement vous ne pourrez pas le rater !

Trouver un covoiturage

N’hésitez pas à partager votre voiture pour venir faire la fête avec nous !

Vous êtes conducteur ou passager ?

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Venir en voiture

Venir en Lozère en voiture est souvent le plus direct !

Voilà un aperçu des temps de trajets depuis les grandes villes

Mende Le Bleymard -> 30 min

Le Puy Le Bleymard -> 1h18

Nîmes- Le Bleymard -> 2h12

Clermont-Ferrand Le Bleymard -> 2h32

Montpellier Le Bleymard -> 2h45

Lyon Le Bleymard -> 3h04

Toulouse Le Bleymard -> 4h

Paris Le Bleymard -> 6h30

Rennes Le Bleymard -> 7h40

Venir en train

La gare de train la plus proche de Le Bleymard se trouve à Bagnols Chadenet (9.7 Kms). L’adresse est La Gare, 48190 Chadenet, France

Autres Gares à proximité de Le Bleymard

Belvezet 11kms

Villefort 29 Kms

La Bastide St-Laurent-les-Bains 27 Kms

Mende 28 Kms

Génolhac 45 Kms

Chamborigaud 52 Kms

Venir en vélo

Pour les plus courageux, venir en vélo est également possible !

En effet, le circuit de la Grande Traversée du Massif Central passe tout près du Bleymard (9km). Plus d’infos sur le site internet de la Grande Traversée .

Venir à pied

Le Bleymard est également sur le trajet du GR70 Chemin de Stevenson !

Au départ du Puy en Velay jusqu’à Alès, le Chemin de Stenvenson attire chaque année des milliers de marcheurs. Le tronçon baptisé Mont-Lozère est particulièrement réputé !

Toutes les infos sur le site de l’Association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Double glazing will make the canvas of the tents damp with our perspiration and is likely to make the little grass that is still intact flee under our turbulent feet, eager to do battle with the night?

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental