Saint-Louis

Festival d’orgue OOO David Franke

78 Avenue de Bâle Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

David Franke (DE) Orgue

Titulaire de l’orgue Hildebrandt de l’église St. Wenzel à Naumbourg (Allemagne), David Franke est professeur et directeur de l’Institut de Musique de l’Église à Freiburg. Lauréat du Grand Prix d’Improvisation de Chartres, il mène une carrière internationale de soliste.

Programme

Œuvres de Jean-Sébastien Bach Antonio Vivaldi, Juan Cabanilles, Wolgang Amadeus Mozart, Johann Gottfried Müthel, Georg Muffat et Jan Pieterszoon Sweelinck

Improvisations

Lieu

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert .

78 Avenue de Bâle Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70

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English :

L’événement Festival d’orgue OOO David Franke Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue