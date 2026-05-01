Festival d’orgue OOO David Franke Saint-Louis
Festival d’orgue OOO David Franke Saint-Louis dimanche 10 mai 2026.
Saint-Louis
Festival d’orgue OOO David Franke
78 Avenue de Bâle Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
David Franke (DE) Orgue
Titulaire de l’orgue Hildebrandt de l’église St. Wenzel à Naumbourg (Allemagne), David Franke est professeur et directeur de l’Institut de Musique de l’Église à Freiburg. Lauréat du Grand Prix d’Improvisation de Chartres, il mène une carrière internationale de soliste.
Programme
Œuvres de Jean-Sébastien Bach Antonio Vivaldi, Juan Cabanilles, Wolgang Amadeus Mozart, Johann Gottfried Müthel, Georg Muffat et Jan Pieterszoon Sweelinck
Improvisations
Lieu
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert .
78 Avenue de Bâle Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70
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English :
L’événement Festival d’orgue OOO David Franke Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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