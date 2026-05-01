Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis
Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis samedi 9 mai 2026.
Saint-Louis
Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser
11 rue de Mulhouse Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Johannes Fankhauser (CH) Orgue
Organiste titulaire de l’orgue de l’église d’Aarau (Suisse), Lauréat de concours internationaux.
Julia Fankhauser Hautbois & flûte à bec
Sa sœur, spécialisée en musique baroque et classique sur instruments anciens, formée à Zurich et Bruxelles.
Programme
Œuvres de Dario Castello, Joseph Haydn, Jean-Sébastien Bach, Johannes Fankhauser, John Field, Jacob Van Eyck, Vincent Scotto et Gaetano Donizetti
Improvisations
Lieu
Temple réformé
Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert .
11 rue de Mulhouse Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70
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English :
L’événement Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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