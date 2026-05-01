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Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis

Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis samedi 9 mai 2026.

Adresse : 11 rue de Mulhouse

Ville : 68300 Saint-Louis

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Louis

Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser

11 rue de Mulhouse Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Johannes Fankhauser (CH) Orgue
Organiste titulaire de l’orgue de l’église d’Aarau (Suisse), Lauréat de concours internationaux.

Julia Fankhauser Hautbois & flûte à bec
Sa sœur, spécialisée en musique baroque et classique sur instruments anciens, formée à Zurich et Bruxelles.

Programme
Œuvres de Dario Castello, Joseph Haydn, Jean-Sébastien Bach, Johannes Fankhauser, John Field, Jacob Van Eyck, Vincent Scotto et Gaetano Donizetti
Improvisations

Lieu
Temple réformé

Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert   .

11 rue de Mulhouse Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70 

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English :

L’événement Festival d’orgue OOO Johannes & Julia Fankhauser Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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