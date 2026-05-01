Saint-Louis

Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot

57 rue de Mulhouse Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Quentin Guérillot (FR) Orgue

Titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale-basilique de Saint-Denis, Quentin Guérillot est un concertiste international et directeur artistique de la saison d’orgue de Saint-Denis.

Programme

Œuvres de Nicolas de Grigny, Jehan Alain, Paul Hindemith, Anton Heiller, Maurice Duruflé et Pierre Pincemaille

Lieu

Eglise Saint-Louis

Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert .

57 rue de Mulhouse Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70

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English :

L’événement Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue