Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis

Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 57 rue de Mulhouse

Ville : 68300 Saint-Louis

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Louis

Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot

57 rue de Mulhouse Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Quentin Guérillot (FR) Orgue
Titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale-basilique de Saint-Denis, Quentin Guérillot est un concertiste international et directeur artistique de la saison d’orgue de Saint-Denis.

Programme
Œuvres de Nicolas de Grigny, Jehan Alain, Paul Hindemith, Anton Heiller, Maurice Duruflé et Pierre Pincemaille

Lieu
Eglise Saint-Louis

Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert   .

57 rue de Mulhouse Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

À voir aussi à Saint-Louis (Haut-Rhin)