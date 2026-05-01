Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis
Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis vendredi 8 mai 2026.
Saint-Louis
Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot
57 rue de Mulhouse Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Quentin Guérillot (FR) Orgue
Titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale-basilique de Saint-Denis, Quentin Guérillot est un concertiste international et directeur artistique de la saison d’orgue de Saint-Denis.
Programme
Œuvres de Nicolas de Grigny, Jehan Alain, Paul Hindemith, Anton Heiller, Maurice Duruflé et Pierre Pincemaille
Lieu
Eglise Saint-Louis
Pré-réservations au 03 89 67 13 70 avec achat et retrait des billets sur place le jour du concert .
57 rue de Mulhouse Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 13 70
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English :
L’événement Festival d’orgue OOO Quentin Guérillot Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue