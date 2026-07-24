Festival Du Bleu en Hiver Sophie Alour Théâtre L’Empreinte Tulle

Informations pratiques

Tulle

Festival Du Bleu en Hiver Sophie Alour

Théâtre L’Empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 21:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

La saxophoniste Sophie Alour, victoire du jazz en 2022, revient avec un nouvel opus Nouveaux Mondes. Multiprimée, 8 albums au compteur et une myriade de collaborations prestigieuses de Wynton Marsalis à Rhoda Scott en passant par Géraldine Laurent, la voici donc sur de nouvelles terres. Sophie Alour enrichit son univers en ajoutant la voix et le synthétiseur à sa palette sonore de prédilection violoncelle, guitare pour partir à l’assaut des rêves, à la recherche de mondes plus cléments. Faisant se côtoyer des sonorités pop, rock, des fulgurances électroniques, de délicates orchestrations ou de tempétueuses circonvolutions, ces Nouveaux Mondes ouvrent des horizons multiples. Ananda Brandão, à la batterie et au chant, Pierre Tereygeol à la guitare et au chant, ainsi que Tony Paeleman, au synthé et au piano arrangé, rejoignent l’équipage aux côtés du fidèle Pierre Perchaud à la guitare .

Théâtre L’Empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-lempreinte.fr

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English : Festival Du Bleu en Hiver Sophie Alour

L’événement Festival Du Bleu en Hiver Sophie Alour Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme