Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet Théâtre l’Empreinte Tulle

Informations pratiques

Tulle

Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet

Théâtre l’Empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Yazz Ahmed est une trompettiste et compositrice britannique-bahreïnienne qui cherche à brouiller les frontières entre le jazz et le sound design électronique. Réunissant les sons de son héritage mixte, elle crée une musique enivrante et fascinante. La grande prêtresse du jazz arabe psychédélique fait escale à Tulle après avoir promené son jazz fusion aux quatre coins du monde, et collaboré avec d’autres âmes voyageuses de Radiohead à Obongj ayar. Elle présente ici A Paradise In The Hold, inspiré de la musique folklorique de Bahreïn, pour une fresque jazz d’une folle inventivité. .

Théâtre l’Empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet

L’événement Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes