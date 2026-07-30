Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet Théâtre l’Empreinte Tulle
dimanche 24 janvier 2027 · Théâtre l'Empreinte · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet
Théâtre l’Empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Yazz Ahmed est une trompettiste et compositrice britannique-bahreïnienne qui cherche à brouiller les frontières entre le jazz et le sound design électronique. Réunissant les sons de son héritage mixte, elle crée une musique enivrante et fascinante. La grande prêtresse du jazz arabe psychédélique fait escale à Tulle après avoir promené son jazz fusion aux quatre coins du monde, et collaboré avec d’autres âmes voyageuses de Radiohead à Obongj ayar. Elle présente ici A Paradise In The Hold, inspiré de la musique folklorique de Bahreïn, pour une fresque jazz d’une folle inventivité. .
Théâtre l’Empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet
L’événement Festival du Bleu en Hiver Yazz Ahmed Quartet Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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