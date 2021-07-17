Festival du château de Lézan, Parc du chateau de Lézan, Lézan
jeudi 16 juillet 2026 · Parc du chateau de Lézan · Lézan
Informations pratiques
Festival du château de Lézan 16 – 18 juillet Parc du chateau de Lézan Gard
Jeudi 16 juillet : 10 € / Vendredi 17 juillet : 20 € / Samedi 18 juillet : entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T17:30:00+02:00 – 2026-07-18T22:30:00+02:00
Jeudi 16 juillet
– 18h – 20h : Vernissage de l’exposition photo de Bernard Bastide (sur invitation).
– Dès 20h00 : Lectures par Marianne Denicourt, hommage à Bernadette Lafont.
Vendredi 17 juillet, 21h
Spectacle « Vive l’amour ! » : Quand la musique et les mots célèbrent l’amour. Une représentation réunissant Julie Depardieu, Juliette Hurel et Hélène Couvert.
Samedi 18 juillet,17h30
Talk, rencontre et dédicace : Échange avec Juliette Tresanini (de la série Demain nous appartient) autour de son livre « Les 40 sont cuites ? ».
Soirée festive : Animation musicale assurée par la fanfare Hijos de Tuba et Frapajam, suivie d’une soirée vigneronne avec présentation et dégustation (avec modération) des vins de producteurs locaux.
Afin d’agrémenter ces soirées, une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition sur place durant toute la durée du festival.
Parc du chateau de Lézan Place du Château, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@mairielezan.fr »}]
Trois soirées culturelles d’exception, entre lecture, exposition et rencontres musicales.
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