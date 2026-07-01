Lézan en fête, Lézan, Lézan

Informations pratiques

Lézan en fête Samedi 4 juillet, 15h00 Lézan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Organisé par le Comité des fêtes.

Lézan 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie

Au programme : marché et vide-greniers nocturnes, diffusion des matchs de la coupe du monde, repas moules-frites, structure gonflable pour les enfants.