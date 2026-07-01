AGENDA · Lézan
Lézan en fête, Lézan, Lézan
samedi 4 juillet 2026 · Lézan
Informations pratiques
Lézan en fête Samedi 4 juillet, 15h00 Lézan Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Organisé par le Comité des fêtes.
Lézan 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
Au programme : marché et vide-greniers nocturnes, diffusion des matchs de la coupe du monde, repas moules-frites, structure gonflable pour les enfants.
À voir aussi à Lézan (Gard)
- Festival du château de Lézan, Parc du chateau de Lézan, Lézan 16 juillet 2026
- Animations jeunesse, Bibliothèque de Lézan, Lézan 28 juillet 2026
- Observation de l’éclipse, Lézan, Lézan 12 août 2026
- Animations dessin, Bibliothèque de Lézan, Lézan 25 août 2026