UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lézan

Lézan en fête, Lézan, Lézan

samedi 4 juillet 2026 · Lézan

Lézan en fête, Lézan, Lézan

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Lézan
Adresse
30350 Lézan
Ville
30350 Lézan
Département
Gard

Lézan en fête Samedi 4 juillet, 15h00 Lézan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Organisé par le Comité des fêtes.

Lézan 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
Au programme : marché et vide-greniers nocturnes, diffusion des matchs de la coupe du monde, repas moules-frites, structure gonflable pour les enfants.

À voir aussi à Lézan (Gard)