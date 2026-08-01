FESTIVAL DU CLOWN CABARET CLOWN Barjac
vendredi 28 août 2026 · Barjac
Informations pratiques
Barjac
FESTIVAL DU CLOWN CABARET CLOWN
Barjac Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le clown est une espèce ; une simple espèce d’homme ou de femme.
Simple dans sa vulnérabilité et sa force, sans calcul, sans enjeu autre que la prétention d’être présent à la vie, à ses surprises et d’en faire de l’universel qui parle à chacun de nous.
Le clown est une espèce ; une simple espèce d’homme ou de femme.
Simple dans sa vulnérabilité et sa force, sans calcul, sans enjeu autre que la prétention d’être présent à la vie, à ses surprises et d’en faire de l’universel qui parle à chacun de nous. .
Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com
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English :
The clown is a species; a simple species of man or woman.
Simple in their vulnerability and strength, without calculation, with no other stake than the desire to be present in life, in its surprises, and to transform them into something universal that speaks to each of us.
L’événement FESTIVAL DU CLOWN CABARET CLOWN Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental
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