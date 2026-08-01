FESTIVAL DU CLOWN MORE AURA Barjac
samedi 29 août 2026 · Barjac
Informations pratiques
Barjac
FESTIVAL DU CLOWN MORE AURA
Barjac Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short.
C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts, mais elle a un nez de clown et des dents pourries.
Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short.
C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts, mais elle a un nez de clown et des dents pourries.
Obsession de la mort. Obsession de l’amour.
Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins.
Christine fume, elle provoque le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout.
Un spectacle drôle et émouvant. .
Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com
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English :
Christine is a boxer—a pretty masculine-looking woman in mini-shorts.
She’s a girl with legs that are 2 meters long. She looks like Julia Roberts, but she has a clown nose and rotten teeth.
L’événement FESTIVAL DU CLOWN MORE AURA Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental
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