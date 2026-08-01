Informations pratiques

Barjac

FESTIVAL DU CLOWN COMMENT VA LE MONDE ?

Barjac Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les impertinences existentielles d’un clochard poète, malaxeur de néologismes, dealé par une arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté.

La naissance de cet être au monde, ce regard pétillant de naïveté, nous dévoile une humanité qui s’obstine à mettre le monde à l’envers.

Les impertinences existentielles d’un clochard poète, malaxeur de néologismes, dealé par une arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté.

La naissance de cet être au monde, ce regard pétillant de naïveté, nous dévoile une humanité qui s’obstine à mettre le monde à l’envers. .

Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com

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English :

The existential impertinences of a homeless poet, a mixer of neologisms, guided by a harlequin, a tightrope walker on the harmony of laughter, who fills our heads with surrealist vertigo and joyfully disrupts our entrenched conformism.

The birth of this being into the world, with that gaze sparkling with innocence, reveals to us a humanity that stubbornly turns the world upside down.

L’événement FESTIVAL DU CLOWN COMMENT VA LE MONDE ? Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental