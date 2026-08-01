FESTIVAL DU CLOWN PETIT JEAN LE SUD DANS LE SANG ! Barjac
samedi 29 août 2026 · Barjac
Informations pratiques
Barjac
FESTIVAL DU CLOWN PETIT JEAN LE SUD DANS LE SANG !
Barjac Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Un mélange festif de rock et de trad sans frontières musicales, des textes engagés notamment sur l’environnement, des chants généreux et une énergie fédératrice.
Un mélange festif de rock et de trad sans frontières musicales, des textes engagés notamment sur l’environnement, des chants généreux et une énergie fédératrice. .
Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com
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English :
A festive blend of rock and traditional music that transcends musical boundaries, socially conscious lyrics—particularly on environmental issues—heartfelt songs, and an energy that brings people together.
L’événement FESTIVAL DU CLOWN PETIT JEAN LE SUD DANS LE SANG ! Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental
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