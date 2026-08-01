Informations pratiques

Barjac

FESTIVAL DU CLOWN, COMME UN PETIT COQUELICOT… 7ÈME ÉDITION

Barjac Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

7 fois , ça y est, ça repart.

7 sensation d’un renouveau intime et infini.

7 envie de bousculer les certitudes.

7 envol vers l’inconnu , ensemble.

7 espoir du beau, du fou, du poétique.

7 immense besoin d’être avec les autres

7 horizon à teinter de rêves.

7 fois , ça y est, ça repart.

7 sensation d’un renouveau intime et infini.

7 envie de bousculer les certitudes.

7 envol vers l’inconnu , ensemble.

7 espoir du beau, du fou, du poétique.

7 immense besoin d’être avec les autres

7 horizon à teinter de rêves.

Chiche !

Festival soutenu par la Région, la Commune de Barjac, le Département de la Lozère, la Communauté de Commune Cœur de Lozère, le Foyer Rural Anim’Barjac, l’APE de Barjac, plusieurs mécènes et donateurs et tous les bénévoles engagés sur le projet. .

Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com

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English :

7 times, here we go again.

7 a sense of intimate and infinite renewal.

7 a desire to challenge certainties.

7 a flight into the unknown, together.

7 hope for the beautiful, the crazy, the poetic.

7 an immense need to be with others

7 a horizon tinged with dreams.

L’événement FESTIVAL DU CLOWN, COMME UN PETIT COQUELICOT… 7ÈME ÉDITION Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental